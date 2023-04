"Mettre tout le monde autour de la table", "co-construire une relation science-citoyen" et "rendre la science accessible" : telles sont les ambitions au cœur de la démarche Saps (science avec et pour la société) du site lorrain, indique Hélène Boulanger, présidente de l’université de Lorraine, lors d’un séminaire de lancement, mercredi 22 mars 2023 à Nancy. "Les universités sont vraiment au centre du sujet et ont cette responsabilité sociétale de transférer la science vers la société", fait valoir de son côté, Véronique Perdereau, rectrice à l’ESRI de la région Grand Est.