Avec ses critères communs à toutes les UFR et son "interface d’aide à la décision" spécifique, les Staps sont une exception en matière de gestion de l'entrée des étudiants à l'université. Une particularité remarquée, notamment par l'IGESR et le CESP, qui poussent à plus d'uniformité dans le recrutement des L1. "La communauté de la C3D a fait le choix politique de ne pas avoir de concurrence territoriale à l’entrée en L1 entre nos UFR. Notre postulat est qu’un étudiant a globalement les mêmes chances d’intégrer une formation Staps partout", contextualise Aurélien Pichon, le 21 mars 2023.