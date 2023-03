Avec sa proposition de loi "visant à protéger la jeunesse de la précarité par la solidarité intergénérationnelle", le groupe écologiste propose d’annualiser les bourses, de les indexer sur l’inflation et d’en augmenter le montant. Les députés signataires souhaitent élargir le nombre de bénéficiaires, répartissant les étudiants en 12 échelons, allant de 85 € par mois à 1 102 €, soit 60 % du revenu médian. Le texte prévoit aussi d’ouvrir le RSA à partir de 18 ans, contre 25 ans aujourd’hui. Pour financer ces mesures, l’article 3 du projet de texte modifierait la taxation des droits de succession, en s’attaquant à certaines exonérations et en ajustant "les barèmes spécifiques relatifs à la transmission des assurances vie". La proposition de loi sera examinée en commission des affaires sociales le 29 mars 2023 et en séance publique le 6 avril, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe écologiste.