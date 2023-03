Les SEM franciliennes Citallios et Essonne aménagement ont signé, vendredi 24 mars 2023, le traité de concession d’aménagement de la ZAC Grand-Vaux Grand-Val à Savigny-sur-Orge (Essonne). Celui-ci prévoit la transformation de ce quartier concerné par le NPNRU, avec notamment la démolition de plus de 580 logements et la construction de 970 habitations de taille réduite et de typologies plus variées pour favoriser une plus grande mixité sociale, le réaménagement des espaces publics et la reconstitution de l’offre commerciale. Un investissement évalué à près de 92 millions d’euros.