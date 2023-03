"Si des gens de mon administration sont attaqués, qu’on m’attaque moi. Qu’on n’attaque pas les policiers et gendarmes", déclare le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lundi 27 mars 2023, face aux nombreuses critiques qui touchent les agents suite aux mobilisations violentes contre la réforme des retraites, et à Sainte-Soline samedi dernier. "Je ne parle pas de violences policières, puisqu’il y a des violences contre les policiers et les gendarmes", argue-t-il. Le ministre annonce par ailleurs un "dispositif inédit" pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.