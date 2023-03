Pro BTP et Ircem prennent 5 M€ d’augmentation de capital dans le groupe Domplus

Le groupe Domplus, spécialisé dans les services et l’accompagnement des personnes sur les thématiques de protection sociale, annonce avoir procédé, lors d’une assemblée générale en date du 19 juin, à une augmentation de capital. Les groupes Pro BTP et Ircem auraient souscrit l’intégralité de cette hausse de capital, de l’ordre de 5 M€ - les plaçant en actionnaires de référence du groupe, avec 29,5 % des parts pour ProBTP et 23,5 % pour Ircem Prévoyance. Le groupe AG2R La Mondiale conserve 22,5 % du capital. Sont également présents dans l’actionnariat historique de Domplus les groupes OTI (Orange), et Initiative. Cette augmentation de capital devrait servir au groupe pour poursuivre son développement sur de nouveaux marchés, selon Serge Bizouerne, président du groupe DomPlus, réélu le 13 juin pour un nouveau mandat.