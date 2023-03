La députée Renaissance de la Somme Barbara Pompili est chargée par Élisabeth Borne d’une mission temporaire "ayant pour objet l’acceptabilité de la transition écologique à travers l’étude d’un cas emblématique : la mise en place des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m)", selon un décret du 24 mars 2023 publié le lendemain au Journal officiel. L’élue a été, en tant que ministre de la Transition écologique, à l’origine du renforcement de ces outils puisque la loi climat et résilience les rend obligatoires dans toutes les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants avant le 31 décembre 2024. Si l’efficacité des ZFE pour lutter contre la pollution de l’air est avérée, ses conséquences sociales sont de plus en plus craintes, Terra Nova allant jusqu’à évoquer une "grenade dégoupillée" (lire sur AEF info). Une mission "flash" pour renforcer leur acceptabilité a ainsi été lancée au Sénat début mars (lire sur AEF info).