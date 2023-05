En 2022, la branche des Particuliers employeurs comptait 115 000 départs en formation. Un nombre en progression constante depuis 10 ans mais encore largement insuffisant pour un secteur de 1,3 million de salariés avec 800 000 postes à pourvoir en 2030. Pour faire face aux enjeux cruciaux en matière de professionnalisation, la loi du 5 septembre 2018 a créé l’Association paritaire nationale d’information et d’innovation, une structure "employeur relais" pour concrétiser les droits à la formation. La branche développe pour sa part des relais d’assistants de vie dédiés à la professionnalisation. Elle a aussi inauguré, en février 2023, la première promotion du Lab migration à Marseille, un dispositif pour permettre aux actifs nés à l’étranger de préparer un des trois TFP de la branche, et s’apprête à lancer, en juin 2023, des promotions expérimentales d’apprentis via un CFA hors les murs.