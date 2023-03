Alors que l’intersyndicale interpelle dans un courrier commun le Conseil constitutionnel, lundi 27 mars 2023, à la veille de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l’enquête de Toluna Harris Interactive réalisée pour AEF info et Public Sénat (1), montre que 7 Français sur 10 déclarent soutenir ce mouvement (70 %), soit une hausse de 3 points, alors même que la réforme a désormais été adoptée. Et près d’un Français sur cinq approuve le fait que certaines personnes recourent à la violence dans le cadre de cette mobilisation et même un quart des soutiens du mouvement.