"Non optimisation de l’allocation des ressources, démotivation des personnels impliqués dans les projets, […] perte de crédibilité de l’action publique"… Dans une note publiée le 14 mars 2023, le Cercle de la réforme de l’État émet une série de préconisations pour "réussir les projets complexes". Pour le think tank, il y va de l’efficacité de l’action publique "face aux défis écologiques, énergétiques, numériques et de cohésion des territoires". Il plaide notamment pour des dispositifs de gestion RH souples et innovants pour disposer des compétences professionnelles adaptées.