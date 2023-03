Une délégation du SNDGCT a été auditionnée le 20 mars 2023 par les ministres de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, de la Transition énergétique, et des Collectivités territoriales et de la Ruralité, dans le cadre de l’étape deux du plan de sobriété énergétique lancé par le gouvernement lancé le 11 mars. Dans leur contribution, les directeurs généraux de collectivités territoriales rapportent les enjeux propres aux collectivités sur l’évaluation de leurs émissions carbones pour "amplifier" le plan sobriété au niveau local.