L’université numérique Île-de-France (Unif), portée par l’université Sorbonne Paris Nord, va donner une autre dimension au projet MarioNum, un cloud éducatif "qui permet aux enseignants de créer des salles de laboratoire ou de travaux pratiques virtuelles, et de proposer des exercices et des capsules pédagogiques à leurs étudiants". Initialement développé et utilisé à l’IUT de Villetaneuse, MarioNum va ainsi utiliser les financements de l’AAP Deffinum pour être proposé à une plus large échelle, fait savoir à AEF info Dominique Bascle, directeur de l’Unif, fin mars 2023.