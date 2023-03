Le danger derrière ChatGPT n’est pas "dans la fraude qu’il autoriserait, mais plutôt dans le rapport aux connaissances que promeut un robot conversationnel", avec sa capacité à fournir des réponses dans un temps record qui "comble le désir de savoir et tue le désir d’apprendre", estime Philippe Meirieu, pédagogue et professeur honoraire en sciences de l’éducation, dans une tribune publié dans Le Monde, le 27 mars 2023. Pour lui, les enseignants doivent parvenir à redonner le "désir d’apprendre" et faire du savoir "un objet de découverte collective dans la classe".