Ce sont 55 pôles de compétitivité qui sont labellisés pour 4 ans dans le cadre de la phase 5 (2023-2026), annoncent Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, et Carole Delga, présidente de Région de France, lundi 27 mars 2023. Deux nouveaux pôles de compétitivité sont labellisés pour une durée de deux ans, prolongeable sous conditions : ENTER et Infr@2050. À noter que pour l’heure, l’enveloppe budgétaire allouée à ces 55 pôles n’a pas été précisée par le gouvernement.