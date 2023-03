Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, MaPrimeAdapt a fait l’objet d’un point d’étape par la DHUP, à l’occasion du Salon des seniors, vendredi 24 mars. Au-delà des 70 ans et plus, MPA sera "ouverte dès 60 ans" aux personnes souffrant d’une perte d’autonomie précoce, a indiqué Laurent Bresson, sous-directeur des politiques de l’habitat. Pourront également y prétendre les personnes en situation de handicap, "sans condition d’âge". Quid des classes moyennes ? De sources concordantes, la prolongation - ou non - du crédit d’impôt accessibilité autonomie serait en cours d’arbitrage.