La mobilisation contre la réforme des retraites est en baisse à l’Éducation nationale le 28 mars 2023. Selon le MENJ, 7,7 % des personnels sont en grève, et 8,4 % chez les enseignants (7,6 % dans le premier degré, 9,1 % dans le second) contre 21 % le 23 mars. Le Snuipp-FSU prévoyait 30 % de professeurs des écoles en grève. Le Snes-FSU annonce à AEF info environ 30 % dans le second degré, contre 50 % le 23 mars. En revanche, le nombre de lycées bloqués serait en hausse : entre 450 et 500 lycées selon la Voix lycéenne et la Fidl, contre 400 le 23 mars. AEF info fait le point dans des académies.