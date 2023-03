Un collectif composé de Reclaim Finance, Mouvement Impact France, le CJD, les Collectifs, Pour un réveil écologique et Printemps écologique publie un manifeste pour mettre l’épargne salariale au service du climat. Ces acteurs appellent de leurs vœux des fonds plus transparents et la proposition systématique d’un fonds excluant les énergies fossiles dans les plans d’épargne salariale. Ils demandent également que les gestionnaires d’actifs s’engagent à sortir des énergies fossiles.