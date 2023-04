Quelques jours après la clôture par Emmanuel Macron des États généraux de la diplomatie, le gouvernement a publié le rapport du comité, qui s’inspire du millier de propositions formulées par les agents du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il appelle à une profonde transformation de l’outil diplomatique. Pour ce faire, le rapport recommande d’investir dans la richesse humaine du quai d’Orsay et de reconnaître la diversité des agents et des parcours pour assurer le rayonnement diplomatique français.