La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté vendredi 24 mars 2023 les requêtes des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne qui poursuivaient l’État pour obtenir une indemnisation d’environ 120 M€ en compensation des revalorisations exceptionnelles du RSA décidées entre 2013 et 2017. Les collectivités avaient d’abord eu gain de cause en 2020 devant le tribunal administratif de Paris, ce qui avait conduit l’État à adopter un arrêté. Les départements ont contesté la période avant 2018, et ont été déboutés par le tribunal administratif de Caen l'année dernière.