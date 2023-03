Les ministres européens chargés de l’énergie qui se réuniront à Bruxelles mardi 28 mars 2023 auront plusieurs dossiers à trancher. Outre une première discussion sur la réforme du marché de l’électricité, ils devront se pencher sur l’accord trouvé quelques jours plus tôt entre la Commission européenne et l’Allemagne sur la fin de vente des véhicules thermiques en 2035 et sur la prise en compte des carburants de synthèse. Ils seront également amenés à boucler les règles du paquet gaz et à déminer la négociation prévue en trilogue le lendemain sur la directive énergies renouvelables et la place de l’hydrogène.