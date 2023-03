Pour contribuer à la reconstruction de la TSNUK (Taras Shevchenko National University de Kiev), "victime d’un bombardement d’un de ses campus par les forces russes" le 31 décembre dernier, l’université de Lorraine fait "un don d’un montant total de 60 000 euros", fin mars 2023. Cette décision fait suite à un "appel aux dons" lancé par le recteur de la TSNUK, établissement avec lequel l’université de Lorraine entretient des liens "depuis plus de dix ans", précisent ses services. Ce soutien est constitué, "en plus des 20 000 € initialement prévus", "d’une forte réponse à l’appel à solidarité lancé en direction des composantes de formation, des unités de recherche, collégiums ou pôles scientifiques". L’université de Lorraine a ainsi créé un fonds commun de solidarité, et a prévu "d’assurer l’accompagnement personnalisé d’une vingtaine de collègues chercheurs ukrainiens et russes, principalement dans le cadre de collaborations de recherche préexistantes".