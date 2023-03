"L’université de Franche-Comté vient d’obtenir le renouvellement du label HR Excellence in research", lié à la mise en œuvre de la stratégie HRS4R (human resources strategy for researchers), indique-t-elle, lundi 27 mars 2023. L’UFC (qui compte 1 300 enseignants-chercheurs) avait été en 2016 la deuxième université française à être labellisée. Dans son rapport remis à l’université en février, l’Union européenne relève notamment "le soin apporté à l’alignement des pratiques RH […] avec celles de la charte et des principes du code". Le nouveau plan d’action 2023-2026 répond "à toutes les exigences pour continuer à utiliser le label HR Excellence in research pour les trois prochaines années", indique le même rapport.