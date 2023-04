Voici, en bref, une sélection d’actualités récentes relatives aux technologies et services de sécurité :Idemia annonce la nomination du nouveau président de son conseil de surveillance ;Thales et Glimps s’associent pour proposer deux nouvelles solutions cyber ;Axians présente un plan de développement de ses activités de cybersécurité ;Datadome lève 38,5 millions d’euros et Sesame IT 10 millions d’euros ;Pierre de Bousquet de Florian rejoint l’Adit et Tikehau Capital ;Atos a finalisé la vente de ses opérations en Italie.