La métropole de Rennes a annoncé, jeudi 23 mars 2023, le lancement de la révision de son Plan climat air énergie territorial "pour en rehausser l’ambition, actualiser et prolonger la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre et renforcer le volet d’adaptation aux conséquences locales des dérèglements climatiques". Cette démarche doit se dérouler selon deux grandes étapes : l’élaboration d’ici à 2024 d’un diagnostic soumis à la concertation de la mise en œuvre de l’actuel PCAET 2019-2024 puis coconstruction des nouveaux enjeux, objectifs et stratégies permettant d’opérer les grandes mutations dans chaque secteur. À noter qu’un bilan à mi-étape avait été présenté en mars dernier (lire sur AEF info). Ensuite, le nouveau PCAET sera décliné dans les différents programmes d’actions thématiques, dont le plan de déplacements urbains et le plan alimentaire territorial.