Le Conseil supérieur des programmes a publié, le 24 mars 2023, ses propositions pour renforcer l’éducation au développement durable de l’école au lycée. L’instance avait été saisie par Pap Ndiaye, qui veut faire de la question écologique un des cinq axes de sa politique éducative (lire sur AEF info). Le CSP estime que, "au terme de leur scolarité, les élèves doivent être en mesure de s’emparer des enjeux du développement durable, d’adopter des comportements individuels et collectifs responsables, d’envisager des avenirs équitables et réalistes, de participer aux débats de société, voire de s’engager". Le CSP, qui "n’apporte pas de modifications aux programmes en vigueur", propose notamment un référentiel de compétences scolaires de l’EDD, avec des repères de progressivité du cycle 1 au lycée, et des conseils de mise en œuvre.