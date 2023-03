MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE. Axelle Barrau, administratrice de l’État du deuxième grade, est renouvelée dans les fonctions de sous-directrice de l’innovation pédagogique et collaborative, auprès du chef du service du pilotage et de l’évolution des services, au sein du secrétariat général, à l’administration centrale du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique, pour une durée de trois ans, à compter du 1er avril 2023....