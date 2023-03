Oise : des enseignants alertent sur des cas de "censure" au sein d’un établissement catholique ; la direction répond

Des professeurs d’un établissement catholique sous contrat de Compiègne estiment que leur liberté pédagogique est en danger. L’Institution Jean-Paul II a en effet annulé deux sorties cinéma, l’une autour du film Simone, sur la déportation et le droit à l’IVG, l’autre autour de Rafiki, sur la répression de l’homosexualité. Des enseignants joints par AEF info redoutent une possible "dérive sectaire" et ont fait un signalement auprès de la Miviludes fin mars 2023. Le chef d’établissement assume ses décisions. Le rectorat d’Amiens indique qu’il "suit attentivement" la situation de l’établissement.

Une vingtaine d’enseignants de l’Institution Jean-Paul II de Compiègne expriment leur trouble après le "veto" mis par leur direction à la projection de deux films dans le cadre scolaire. Ils sont plusieurs à avoir confié à AEF info les raisons de leur "malaise", en demandant toutefois à ne pas être cités nommément. L’Institution Jean-Paul II est un établissement sous contrat. Il a été fondé en 2015 à partir de la fusion de trois institutions catholiques. Il compte actuellement 3 200 élèves, un tiers dans le premier degré, un tiers au collège et un tiers au lycée. Il est dirigé par six chefs d’établissements, avec un chef d’établissement coordonnateur de l’ensemble.

En octobre 2022, à la veille des vacances de la Toussaint, plusieurs enseignants n’ont pas été autorisés à emmener leurs élèves au cinéma pour voir le film Simone, le voyage du siècle, d’Olivier Dahan. Cette sortie avait été envisagée en classe de 3e pour compléter l’étude de l’autobiographie de Simone Veil (Une vie) et en classe de première dans le cadre de la préparation du bac de français. Un deuxième événement a eu lieu en fin d’année : la direction a refusé que des élèves de seconde, première et terminale (spécialité audiovisuel) aillent voir, les 26 et 30 janvier 2023, le film Rafiki dans le cadre du dispositif "Lycéens et apprentis au cinéma". Ce film réalisé par Wanuri Kahiu évoque la criminalisation de l’homosexualité au Kenya.

Les raisons de ces refus



La direction de l’établissement confirme ne pas avoir voulu emmener les élèves voir ces films. Concernant Simone, "la décision que j’ai prise est une décision éducative et non pédagogique, puisque l’éducation est de mon ressort", indique Étienne Ancelin, directeur du lycée et chef d’établissement coordonnateur depuis la fondation de l’institution il y a huit ans. Lors d’un long entretien avec AEF info jeudi 30 mars 2023, Étienne Ancelin affirme avoir "beaucoup apprécié" la première partie du film, "qui présente la loi sur l’ IVG de manière très pointue et sans parti pris", mais avoir été bousculé par les images représentant le camp d’Auschwitz dans la deuxième partie du film. Pour ne pas "prendre le risque" de bouleverser les élèves les plus fragiles, le chef d’établissement indique avoir choisi de ne pas confronter les classes du lycée au film d’Olivier Dahan.

Pourtant, au collège, une autre raison a été avancée pour expliquer le refus d’emmener les élèves de 3e voir ce film. Ce qui posait problème, ce n’est "pas la déportation" mais "la carrière politique de Mme Veil et l’IVG", indique la directrice du collège, dans un courriel daté du 10 octobre 2022 qu’AEF info a consulté. Interrogé sur ce point, Étienne Ancelin indique ne pas "avoir connaissance" du débat qui a agité le collège. En définitive, l’enseignante qui n’a pas pu emmener ses classes de 3e au cinéma a acheté le DVD de Simone et l’a diffusé lors de ses heures de cours, sans demander la permission à la direction.



Concernant le film Rafiki, le chef d’établissement assume également d’avoir refusé la sortie au cinéma. "J’ai estimé que le message envoyé par le film n’était pas en adéquation avec le message que nous avons souhaité transmettre à nos élèves au travers de notre éducation affective, relationnelle et sexuelle", indique Étienne Ancelin. "Mon souci est d’avoir une cohérence éducative", ajoute-t-il, reconnaissant toutefois ne pas être allé voir le film.

Un signalement à la Miviludes



La "censure" de ces deux films a suscité une vive émotion chez une partie des enseignants car elle leur semble témoigner d’un "manque de confiance" en leur pédagogie. Douze enseignants, dont des responsables syndicaux, pointent également une possible "dérive sectaire" au sein de l’établissement : ils ont réalisé un signalement auprès de la Miviludes.

Les enseignants qu’AEF info a interviewés font état de plusieurs situations problématiques récentes :

une professeure de SVT aurait été invitée par la direction à montrer à la pastorale (chargée des cours de catéchisme et des cours de culture religieuse) et à la direction ses supports de cours sur la reproduction sexuée,



un professeur d’histoire aurait été réprimandé après avoir montré à ses élèves un clip du groupe Indochine ("Collège Boy") sur le thème du harcèlement : la direction lui aurait reproché d’avoir montré des images violentes et une représentation inappropriée de la croix du Christ,



un professeur d’anglais aurait été invité à ne pas parler en cours de la remise en cause du droit de l’avortement aux États-Unis et de l’égalité hommes-femmes,



des tableaux réalisés par des élèves en arts plastiques auraient été décrochés parce qu’ils étaient jugés trop violents.

Des professeurs assurent également, dans un témoignage collectif transmis à des responsables syndicaux et consulté par AEF info, que le mot "diable" dans les titres des livres (tel La Mare au Diable) pose problème à la direction du collège.



"Éthiquement, ça coince, je n’arrive plus à laisser passer ces dérives", dit une enseignante. "Il y a des questions qu’on ne pourra plus aborder si on ne prévient personne", dit une autre. "Nous avons le sentiment que la direction du lycée cherche à éviter de traiter des questions qui gênent une partie intégriste de la population", résume une troisième, qui estime que ce parti pris entre en contradiction avec le Pacte éducatif global lancé en 2019 par le Pape François.

Interrogé sur ces exemples, Étienne Ancelin répond par point par point. Concernant le cours de SVT, il indique qu’il s’agit d’une jeune enseignante qui a elle-même tenu à présenter à la direction ce qu’elle avait préparé. Selon lui, le professeur d’histoire a été rappelé à l’ordre par l’ IA-IPR qui lui a reproché d’avoir diffusé des images qui ne sont pas "adaptées à un public scolaire" et ne "présentent pas de plus-value pédagogique". Concernant le cours d’anglais, le chef d’établissement indique ne pas avoir d’informations. Il reconnaît en revanche avoir décroché des dessins dans les couloirs parce qu’ils représentaient des enfants soldats, ce qui lui a paru inapproprié au lendemain de la mort d’une enseignante à Saint-Jean-de-Luz. Enfin, il affirme "n’avoir eu aucun souci" concernant des œuvres littéraires.



Des enseignants qui ont peur, incompréhension du chef d’établissement



Les personnes qui ont témoigné auprès d’AEF info ont demandé à ne pas être citées nommément, faisant état de leur "peur" de la direction. "Nous faisons face à une maltraitance institutionnelle et à des tentatives d’intimidation", déclare l’une d’elles. "Pour avoir la paix, je pratique désormais l’autocensure", reconnaît une enseignante. "Je suis partie parce que je ne me sentais plus à la place, en tant qu’enseignante de l’Éducation nationale payée par le rectorat", explique une ancienne enseignante de l’établissement.

"Un professeur ou un groupe de professeurs ont décidé malheureusement d’amener du trouble dans l’établissement", réagit Étienne Ancelin. "On a l’impression que nous sommes dans un établissement autoritariste. Or ce n’est pas du tout ma façon de voir les choses. […] Aujourd’hui, il y a 200 enseignants à Jean-Paul-II [écoles, collège et lycée confondus]. Combien d’enseignants vous ont écrit ? Toute personne est importante mais ces personnes étant anonymes, on ne peut même pas discuter avec eux […]. Ce qui me gène le plus, c’est que tout cela sème du trouble au sein de l’équipe éducative et pédagogique […] Notre établissement est en train de subir quelque chose dont il n’avait pas besoin."



Des influences extérieures ?



"Nous subissons l’influence de la Communauté de l’Emmanuel, qui est très présente dans l’établissement et représente la ligne dure de l’enseignement catholique", déplore une enseignante. L’évêque de Beauvais, Jacques Benoit-Gonnin, était effectivement présenté comme "membre de la Communauté de l’Emmanuel" par le quotidien La Croix, lors de sa nomination en mars 2010. "Lors de la fusion qui a donné lieu à la création de Jean-Paul-II il y a huit ans, l’évêque voulait confier la tutelle de l’établissement à l’Emmanuel mais cela ne s’est pas fait", relate un ancien responsable de l’institution. "La tutelle est restée diocésaine, même si l’Emmanuel a eu la responsabilité de l’internat jusqu’à la rentrée 2021".

Une autre influence se ferait sentir dans l’établissement d’après plusieurs enseignants : celle des "Profs avec Zemmour" et des "Parents vigilants", deux collectifs fondés par Eric Zemmour, candidat à l’élection présidentielle de 2022.



Là encore, ces arguments sont réfutés par la direction, qui souligne que la Communauté de l’Emmanuel n’est plus responsable de l’internat depuis deux ans. "Quant aux Parents vigilants, je n’ai jamais entendu parler d’eux. Ce ne seront de toute façon jamais mes interlocuteurs. Je veux des parents confiants, pas vigilants", martèle Étienne Ancelin.

Les réactions des tutelles



Joint par AEF info, le rectorat d’Amiens indique qu’il "suit attentivement" la situation de l’Institution Jean-Paul II, sans donner davantage de précisions. "Le recteur d’Amiens m’a envoyé un courrier aujourd’hui m’annonçant une visite d’inspection de l’établissement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines", indique Étienne Ancelin. "Cette inspection ne m’inquiète pas. Ce qui m’inquiète dans cette affaire, c’est le risque de récupération politique", ajoute-t-il.



Interrogée par AEF info, la direction diocésaine de l’Oise reprend les arguments du chef d’établissement concernant l’annulation des projections des films Simone et Rafiki. Concernant le film Simone, elle indique que "le sujet n’est pas le droit à l’avortement" mais "des images du film qui semblaient trop dures" et souligne que le lycée mène un projet autour du devoir de mémoire. Selon des enseignants, la direction diocésaine a prévu de recevoir la CFDT, la CGT et la CFTC pour évoquer la situation de l’Institution Jean-Paul-II et de l’Institution Saint-Joseph-du-Moncel (lire encadré ci-dessous).



"Il n’y a pas de sujet tabou dans nos établissements mais une vigilance à tenir pour éviter que des pressions ne viennent perturber le fonctionnement d’un établissement", assure de son côté le secrétariat général à l’enseignement catholique. "Le chef d’établissement connaît bien le contexte dans lequel s’inscrit son établissement. Il y a une vraie diversité à Compiègne dont il faut absolument que nous tenions compte. Nous savons qu’il y a une difficulté à faire face à des familles qui n’attendent pas toutes la même chose". Le Sgec prépare actuellement un document qui donnera des "repères de discernement" pour aborder les questions liées à l’identité de genre : "Nous n’allons pas donner des orientations mais un éclairage pour accompagner des questions qui se posent dans toutes les écoles".