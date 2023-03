Y aura-t-il un EPE (établissement public expérimental) entre Lyon-I, Lyon-II et CPE ? Et quand ? Ces deux questions n’ont pas encore trouvé de réponse alors que les trois établissements se sont donnés jusqu’à fin avril pour trouver une solution à leurs désaccords, faute de quoi le projet sera arrêté. Ces désaccords portent essentiellement sur la gouvernance du nouvel EPE et la question de la place des personnalités extérieures dans les instances "centrales". Lyon-I a fait le 23 mars une nouvelle proposition : créer un EPE Lyon-I/CPE dans un premier temps, repoussant l’intégration de Lyon-II à 2028, moyennant entre-temps une "association renforcée". C’est ce qui ressort d’un document de travail envoyé aux administrateurs de Lyon-II en vue du CA du 31 mars, qu’AEF s’est procuré.