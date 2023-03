Dans une note synthétisant deux rapports élaborés avec la Dares remis en juillet 2021 et en mars 2022, publiée le 23 mars 2023, la DGAFP analyse les conditions de travail et les trajectoires d’emploi des agents contractuels de la fonction publique de l’État au travers de cas types. Si les agents en CDD apparaissent plus exposés à première vue à certains risques professionnels, la note relève une absence de surexposition statistique par rapport aux titulaires. Les femmes sont surreprésentées. Les situations de harcèlement, fréquentes, apparaissent comme le principal risque professionnel.