Dans une tribune adressée à AEF info, Jean-Pierre Korolitski, inspecteur général honoraire, salue les grandes orientations annoncées par Sylvie Retailleau à travers le lancement des premiers COMP le 17 mars dernier, autrement dit amorcer "une nouvelle politique contractuelle" et renforcer la cohérence des politiques publiques, notamment celles du MESR et du SGPI. "L’enjeu est suffisamment de taille pour qu’on veille avec soin à ne pas 'se planter'", juge-t-il. Ainsi, saluant la démarche d’expérimentation, il estime que "plusieurs questions devront être clarifiées" sur la convergence du COMP et du contrat quinquennal ; sur le calendrier "extraordinairement ambitieux" ; sur l’impact, à terme, de la performance sur la subvention de base ; sur les indicateurs ; et sur la place accordée à l’autonomie. Quoi qu’il en soit, c’est aussi aux établissements "de saisir la balle et de se montrer à la hauteur".