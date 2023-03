"Si la France ne veut plus de FIC, qu'elle le dise et le FIC ira ailleurs", déclare le général Marc Watin-Augouard dans une interview à AEF info. Alors que plusieurs administrations auraient renoncé à leur stand sur le salon organisé par la gendarmerie et Avisa Partners, son fondateur souligne que "plus de 15 000 personnes" se sont inscrites à l’édition 2023, qui se tient du 5 au 7 avril à Lille(1) et s’annonce "record". "Les acteurs du secteur ont compris que l’évènement répond à un intérêt national supérieur", affirme-t-il. Marc Watin-Augouard observe par ailleurs qu’avec la Lopmi, le ministère de l’Intérieur "a pris à bras-le-corps la question cyber" et entre "dans la même logique que le ministère des Armées il y a quelques années". "Il ne faut pas unifier davantage au risque de perdre les spécificités de chacun, mais peut-être davantage interconnecter l’existant."