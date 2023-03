Suppression des épreuves techniques, allongement de l’entretien, création d’une mise en situation collective dans les deux nouvelles voies (générale et Orient), introduction des enjeux écologiques et numériques, épreuve d’anglais éliminatoire mais non classante… Dans une interview à AEF info (1), la directrice de l’INSP, Maryvonne Le Brignonen, explique les grandes nouveautés apportées par l’arrêté du 21 mars 2023 qui réforme l’organisation et le contenu des concours d’entrée à l’institut à compter de 2024. L’INSP va travailler à des sujets "V0" qui seront mis à disposition des futurs candidats à la rentrée prochaine. Selon Maryvonne Le Birgnonen, "le concours est un des paramètres qui va permettre" la diversification des profils. Afin de favoriser cette orientation en amont, celui-ci mène une politique d’incitation à la contractualisation avec les classes préparant à ses concours.