Le salon Viva Technology se tiendra du 14 au 17 juin 2023. Ce sera notamment l’occasion pour l’État, "acteur essentiel de l’innovation technologique au service de l’intérêt général" de "faire connaître sa stratégie numérique" et de "présenter ses projets numériques les plus innovants", annonce-t-il, mardi 21 mars 2023. Cette 7e édition proposera un espace d’exposition plus grand de 20 %, pour "faire rayonner la tech avec plus d’ampleur" et mettra notamment à l’honneur : la deeptech, l’IA, la climat tech, ou la FemTech.