Nathalie Sevilla, MCF en Staps, est nommée directrice de l’Inspé de Lorraine (université de Lorraine) à compter du 1er avril 2023, pour cinq ans, par arrêté du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 28 février 2023, publié au BO du 23 mars (lire sur AEF info). Directrice adjointe de l’Inspé de Lorraine depuis 2013, elle succède à Fabien Schneider, qui a officié pendant plus de douze ans à la tête de l’Institut.