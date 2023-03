Trois jours après la publication de l’arrêté créant un "comité parcours et carrières" au sein du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, chargé d’évaluer leurs cadres supérieurs, son président (lire sur AEF info) est nommé par un second arrêté publié ce 24 mars 2023. Il s’agit de Jean-François Verdier. Âgé de 64 ans, IGF depuis 2013, il est nommé pour une durée de trois ans renouvelables. Diplômé de l’IEP de Bordeaux, ancien élève de l’ENA (1990-1992), Jean-François Verdier a notamment été directeur de cabinet de plusieurs ministres de 2002 à 2006, et DGAFP de 2009 à 2013. Il a également présidé l’Afpa en 2017-2018 et été directeur général du parti LR de 2019 à 2022. le décret du 27 avril 2022 relatif aux évaluations des cadres supérieurs prévoit que chaque ministère mette en place une instance d’évaluation.