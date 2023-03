Dans le cadre de l’ouverture de son École universitaire de la transition écologique (lire sur AEF info), Lyon-III lance son 1er appel à projets de recherche "Pour la transition écologique". L’appel, qui court jusqu’au 16 avril 2023, est "ouvert à tout type de recherche, fondamentale ou appliquée, théorique ou empirique et à toutes les disciplines", à condition de proposer "une avancée significative dans le champ de la transition écologique et des humanités environnementales". Concrètement, il permet de financer un projet d’une durée maximale de 36 mois et s’accompagne d’un contrat doctoral dédié. "Seront privilégiés les dossiers traitant des thématiques suivantes (normes environnementales, démocratie et écologie, biodiversité, environnement urbain, etc.), mettant en œuvre une démarche de science ouverte et associant des chercheurs a minima de deux disciplines différentes."