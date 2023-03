En raison de l’appel de l’intersyndicale à une 10e journée de grèves et de manifestations le mardi 28 mars et considérant l’impact que cela pourrait engendrer sur les différents réseaux de transports notamment, nous sommes au regret de vous annoncer que les États Généraux de l’Alternance, initialement prévus ce mardi de 9h15 à 16h00, sont reportés. Nous vous communiquerons dans les plus brefs délais la date de report des États Généraux de l’Alternance. Le Salon Jeunes d’Avenirs qui se tiendra le mercredi 29 mars au Décathlon Arena - Stade Pierre Mauroy de 09h00 à 17h30 est, quant à lui, maintenu.Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Justine Choichillon : justine.choichillon@aefinfo.fr / 0676001873.