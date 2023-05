Quatre écoles d’architecture, et bientôt six avec celles de Malaquais et de Clermont-Ferrand, ont intégré un établissement public expérimental : Marne-la-Vallée, Grenoble, Lille et Nantes. Quel bilan en tirent ces écoles ? Quels sont les avantages de ce pas supplémentaire vers l’universitarisation de la formation d’architecte après la réforme de 2018 allant déjà dans ce sens ? Comment se positionne la tutelle du ministère de la Culture vis-à-vis de cette évolution ? Va-t-on vers un double modèle d’écoles d’architecture, avec d’un côté des écoles d’application, et de l’autre des écoles plus en lien avec la recherche ? Autant de questions qu’AEF info a abordées avec les acteurs concernés.