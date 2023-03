"Nous avons trouvé un chemin et un accord" permettant l’intégration de l’énergie nucléaire dans différents textes européens, notamment s’agissant de "l’hydrogène", déclare Emmanuel Macron vendredi 24 mars 2023 en début d’après-midi. Il évoque ainsi sa rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz le matin même, en marge du Conseil européen des 23 et 24 mars organisé à Bruxelles. Le président français a également évoqué les deux autres dossiers qui opposent la France et l’Allemagne : l’accord de libre-échange entre l’UE et le Mercosur et les e-fuels.