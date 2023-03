Voici une sélection d’événements pour la semaine du 27 mars 2023, marquée notamment par l’audition, lundi, de l’Anah et de l’Ademe par la commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques publiques de rénovation énergétique des bâtiments, l’examen en séance publique et en nouvelle lecture, par l’Assemblée nationale, de la PPL des députés Renaissance visant à lutter contre l’occupation illicite des logements, mercredi et jeudi. C’est jeudi également qu’auront lieu la journée nationale de la fédération des OPH consacrée aux sociétés de coordination et la 4e rencontre du RNA.