En juillet 2022, un an après leur sortie d’études, l’insertion professionnelle des lycéens pro et des apprentis s’améliore par rapport à janvier 2022, relève la Depp dans deux notes d’informations parues le 23 mars 2023. Un lycéen professionnel sur deux est en emploi un an après sa sortie d’études, ce qui représente une hausse de 9 points par rapport à leur situation en janvier 2022. Côté apprentis, 70 % sont en emploi un an après leur sortie d’études, et la hausse du taux d’emploi (+5 points) sur cette même période et également plus marquée pour les CAP et bac pro.