Au quatrième trimestre 2022, l’indice du salaire mensuel de base (SMB) de l’ensemble des salariés des entreprises du secteur privé de plus de10 salariés progresse de 0,7 %, et l’indice du salaire horaire de basedes ouvriers et des employés (SHBOE) de 0,8 %, selon des données publiées par la Daresle 24 mars 2023. Sur un an, le SMB augmente ainsi de 3,9 %, et leSHBOE de 4,5 %. Mais "ces évolutions doivent être mises en regard del’inflation" : si l’on tient compte de la hausse des prix à laconsommation, "sur un an et en euros constants, le SHBOE diminue de 1,5 % et le SMB de 2,1 %".Par catégorie professionnelle, sur un an, le salaire mensuel de base en euros constants baisse de :1,3 % pour les ouvriers ;1,6 % pour les employés ;2,8 % pour les professions intermédiaires ;3 % pour les cadres.