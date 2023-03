Quel bilan des ouvertures de chaires de professeur junior, cette nouvelle voie de titularisation introduite par la LPR, après 3 ans d’existence ? En 2023, 224 CPJ ont été ouvertes, qui viennent s’ajouter aux 229 qui l’avaient été en 2021 et 2022. Reste que 16 % des CPJ ouvertes en 2021 et 23 % de celles ouvertes en 2022 n’ont pas été pourvues et ont été republiées en 2023. Cela concerne 25 établissements. Voici le détail des 406 postes ouverts, souvent pluridisciplinaires mais particulièrement axés sur la biologie et la santé (138 CPJ) et les maths, l’informatique et le numérique (129 CPJ).