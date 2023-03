Dans son rapport sur les "services publics aux Antilles : garantir l’accès aux droits" publié le 20 mars 2023, la Défenseure de droits identifie plusieurs "obstacles à la continuité pédagogique" sur ce territoire. Elle invite les autorités à organiser le rattrapage des jours d’école perdus (en raison de mouvements sociaux, conditions climatiques et covid) pour "garantir le même temps scolaire à tous les enfants" (1). Pour lever les "difficultés d’accès physiques à l’école", elle recommande d’améliorer le transport et la restauration scolaire et de créer des internats.