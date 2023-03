Dans un contexte international et européen de restriction de téléchargement et d’utilisation de l’application TikTok par les administrations, le gouvernement annonce vendredi 24 mars 2023, par un communiqué du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, l’interdiction d’utiliser des applications récréatives sur les téléphones professionnels des agents de la fonction publique d’État. L’instruction sera transmise dans la journée aux ministères pour une application "sans délai" et "uniforme". Certaines dérogations pourront être accordées.