Emmanuel Roux promu directeur général de la Mutualité française

La FNMF a annoncé le 6 juin 2013, à l'issue d'une assemblée générale, la réorganisation de sa gouvernance, avec la promotion d'Emmanuel Roux, ancien directeur adjoint, au poste de directeur général de la Mutualité française. Il remplace ainsi Jean-Martin Cohen Solal, nommé délégué général pour « renforcer auprès d'Étienne Caniard la représentation de la Mutualité française et (…) développer sa présence et son audience auprès des décideurs, des parties prenantes, des médias et des mutuelles elles-mêmes ». Le conseil d'administration de la FNMF a également procédé à la nomination de Roland Berthilier au poste de secrétaire général, et a reconduit Patrick Brothier dans ses fonctions de Trésorier général.