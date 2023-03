Pour les personnels de l’éducation nationale, le télétravail n’est "ni un droit ni une obligation", "s’effectue sur la base du volontariat" et est "réversible", indique un projet d’accord-cadre sur le déploiement du télétravail au sein du MENJ, qu’AEF info s’est procuré. Il précise les modalités de demandes, de mise en œuvre et de fonctionnement du télétravail. Les modalités du télétravail pour les personnels directement en lien avec les élèves - direction, enseignants et assimilés, personnels de santé - diffèrent de celle des autres (administratifs, personnels dans les rectorats…).