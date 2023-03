Crous Lorraine : "avec plus de 30 % du parc à réhabiliter", le plan de relance permet "d’avancer plus vite" (A. Bégué)

Avec 25,5 M€ obtenus dans le cadre de l’appel à projets du plan de relance dédié à la rénovation énergétique des bâtiments publics de l’ ESR , le Crous Lorraine pourra mener deux grands projets de réhabilitation de résidences, à Nancy et à Metz (concernant plus de 600 logements étudiants). Alors que plus de 30 % du parc d’hébergement nécessitait une requalification, l’initiative (lire sur AEF info) a été vue d’emblée par sa directrice générale Agnès Bégué comme "l’opportunité" d’accélérer d’importants chantiers initialement prévus au futur CPER , en s'appuyant sur l’accompagnement financier du Cnous et des métropoles. Dans un entretien à AEF info le 21 janvier 2021, elle précise ses attentes en vue du CPER 2021-2027 en termes de modernisation des infrastructures d’hébergement et de restauration, mais aussi de dynamisation de la vie étudiante.