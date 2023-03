Organisé à Toulouse les 22 et 23 mars, le Forum annuel des Interconnectés a pointé le manque de maturité des collectivités en termes de numérique responsable, alors que la réglementation française les oblige à élaborer un programme de travail depuis janvier 2023 et une stratégie dédiée dès janvier 2025. Ce rendez-vous a aussi dévoilé de nombreux projets visant à recenser et évaluer l’impact des solutions numériques en faveur de la transition écologique.