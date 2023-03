La synthèse sur le grade de master et les visas des 4 écoles ex-FBS

À la suite de l’éclatement de FBS (2012-2014), l’Escem, l’ESC Amiens, l’ESC Clermont et Brest BS ont repris leur autonomie au 1er janvier 2015 (lire sur AEF), ce qui implique notamment des demandes désormais individuelles pour l’obtention du visa et du grade de master. De ce point de vue, la plus grande surprise est le non obtention par l’Escem, non seulement de son grade de master, mais aussi de son visa à bac + 5, selon nos informations (lire sur AEF) (1) . La même décision aurait été prise pour l’ESC Amiens. En revanche, l’ESC Clermont et Brest BS ont reçu un avis favorable pour le renouvellement du grade de master pour 2 ans. AEF établit une synthèse, sous forme de tableau, de l’obtention du visa (programmes bac + 5 et bachelors) et du grade de master pour ces 4 écoles, en précisant à chaque fois la durée d’obtention avant la fusion, pendant l’épisode FBS, et après cet épisode.